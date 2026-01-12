Spielzeuge, Fernbedienungen, Taschenlampen, Rauchmelder oder Wanduhren: Für viele Geräte benötigt man auch heute noch Batterien. Besonders praktisch sind wiederaufladbare Akku-Batterien, die mehrfach mit Strom geladen und wiederverwendet werden können.

iPad-Akku aufgebläht – Brandgefahr ? Doch sowohl beim Aufladen als auch bei der Lagerung von Batterien und akkubetriebenen Geräten gibt es einiges zu beachten. Die TikTok-Nutzerin @ur_mom91 zeigte in einem Video ihr iPad, das auf den ersten Blick völlig unauffällig wirkt und sich auch problemlos einschalten lässt. Als sie es jedoch zur Seite dreht, ist deutlich zu erkennen, dass sich der Bildschirm bereits von der Rückseite gelöst hat. Im Inneren des Gerätes ist ein schwarzer, stark aufgeblähter "Beutel" zu sehen, der wirkt, als könne er jeden Moment platzen. Dabei handelt es sich um den Lithium-Ionen-Akku, der sich offenbar aufgebläht hat. Ein Phänomen, das beispielsweise bei Überhitzung, Alterung oder Überladen entstehen kann.

Kaputtes Gerät auf keinen Fall weiter verwenden "Meint ihr, das ist kaputt? Ich meine, es geht ja noch an. [...] Es ist einfach … es ist explodiert", schildert die Userin. Zahlreiche Kommentierende reagieren besorgt und raten dringend davon ab, das Gerät weiter zu benutzen. Damit liegen sie ganz richtig, denn ein aufgeblähter Akku stellt ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko dar. In solchen Fällen sollte umgehend der Kundendienst kontaktiert und das Gerät schnellstmöglich fachgerecht, etwa bei einem Wertstoffhof, entsorgt werden.

Brand nach Batterie-Explosion Auch TikTokerin @_jeska_ zeigte anhand dramatischer Fotos auf TikTok, was für verheerende Folgen es haben kann, wenn man sich nicht an die Sicherheitsmaßnahmen hält. Ihre bewegende Geschichte hat sie in einer Bilderreihe auf der Plattform geteilt und bereits über 14 Millionen Menschen mit ihrer Botschaft erreicht.

Frau wollte Akku aufladen Die 25-Jährige erinnert sich, eine "Lithium-Batterie", genauer gesagt einen aufladbaren Lithium-Akku in der Form von Batterien (herkömmliche Einwegbatterien dürfen auf keinen Fall aufgeladen werden), an ein Ladegerät neben dem Fernseher im Wohnzimmer im Erdgeschoss anschloss und anschließend ins obere Stockwerk ging. Wenige Minuten später überhitzte der Akku, explodierte und löste ein verheerendes Feuer aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © _jeska_ (TikTok Screenshot) Ein Vorher-Nachher-Bild zeigt das Ausmaß der Zerstörung.

Erschreckende Vorher-Nachher-Fotos Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch ihre geliebte Bulldogge im Haus. "Der letzte glückliche Moment in unserem Haus, bevor eine aufladende Batterie explodierte – wir verloren ein Haustier und all unseren Besitz", kommentiert die Userin ein Foto, auf dem das Wohnzimmer vor dem Brand zu sehen ist.

Hund hat Brand nicht überlebt Darauf folgt eine Bilderreihe, die das ganze Ausmaß der Zerstörung zeigt: verbogene Fensterrahmen, geschmolzene Vorhänge, verkohlte Wände, verbrannte Teppichreste – das Zuhause war bis auf die Grundmauern zerstört. Vier Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Hund hat "aufgrund einer Rauchvergiftung" nicht überlebt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © _jeska_ (TikTok) Das ganze Haus liegt in Schutt und Asche.

Warum ist der Akku explodiert? Tatsächlich wurde nicht das originale Ladegerät des Akku-Herstellers verwendet. Günstige No-Name-Ladegeräte verfügen oft nicht über wichtige Sicherheitsfunktionen wie Überladeschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturüberwachung oder eine automatische Abschaltung.

Explosions- und Brandgefahr bei Einwegbatterien Mit ihrer Geschichte möchte die junge Frau andere vor einem ähnlichen Unglück warnen und auf die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Batterien und Akkus aufmerksam machen. Denn auch Einwegbatterien können bei unsachgemäßer Lagerung in seltenen Fällen Feuer fangen oder sogar explodieren – etwa bei hohen Temperaturen oder wenn es zu einem Kurzschluss bei den Polen kommt (beispielsweise durch Metallgegenstände, welche die Pole überbrücken können).