Im Test: Was können Apples neues iPad Pro und MacBook Pro?

Apples Pro-Geräte sind die teuersten Varianten aus Apples Portfolio und auf anspruchsvollere Anwender ausgelegt. Im Vergleich zu den günstigeren iPads und MacBooks bekommt man nicht nur mehr Leistung, sondern in beiden Fällen auch ein besseres Display. Gemein haben Tablet und Notebook ihr Herzstück, nämlich den neuesten Prozessor „M5“. Apple stellt die M-Chips selbst her und hat sich damit vollständig unabhängig von Intel gemacht, die früher die Prozessoren für die MacBooks geliefert haben. Auch wenn es derselbe Chip ist, unterscheiden sich MacBook und iPad bei der Bedienung deutlich. Während das Notebook auf das altbekannte „macOS“ setzt, kommt beim iPad das aus dem iPhone-Betriebssystem hervorgegangene „iPadOS“ zum Einsatz. Der KURIER hat das neue „iPad Pro“ und „MacBook Pro“ getestet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gregor Gruber

iPad Pro Das neue Tablet kommt in zwei Größen, einmal mit elf und einmal mit 13 Zoll Displaydiagonale. Beim KURIER-Test war es die große Variante. Was sofort auffällt, ist, wie extrem dünn das neue iPad ist. Mit einer Dicke von 5,1 mm ist das große iPad Pro sogar minimal dünner als die 11-Zoll-Variante – und auch schlanker als das dünnste iPhone aller Zeiten, das „iPhone Air“ mit 5,6 mm. Die Faszination von dünnen Tablets oder Handys lässt sich nur schwer rational erklären, sie fühlen sich einfach edel und futuristisch an. Dieses Gefühl dominiert den Gesamteindruck beim iPad Pro. Die Verarbeitung ist makellos, das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium liegt gut in der Hand. Auch der Bildschirm weiß zu überzeugen. Fotos und Videos sehen großartig aus. Apple setzt hier auf die Tandem-OLED-Displaytechnologie. Dabei liegen sozusagen zwei Displays übereinander, wodurch die Anzeige unter anderem besonders hell ist. Das hilft beim Einsatz im Freien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gregor Gruber Apple iPad Pro M5

Leistung Der M5-Chip bringt genug Leistung für alle denkbaren Anwendungen – egal ob für aufwändige Spiele oder das Bearbeiten von hochauflösendem Videomaterial. Der durchschnittliche Alltagsanwender wird vermutlich gar nie an die Leistungsgrenzen des M5 stoßen. Der Akku des großen iPad Pro soll laut Apple bis zu zehn Stunden Videowiedergabe oder Surfen im Web per WLAN durchhalten. Wenn man dazwischen etwas rechenintensivere Anwendungen durchführt oder das ein oder andere Spiel spielt, verkürzt sich diese Dauer entsprechend. Das Tablet kostet in der Elf-Zoll-Variante mindestens 1.099 Euro, mit 13 Zoll sind es mindestens 1.449 Euro. Die magnetische Tastatur-Hülle „Magic Keyboard“ kostet 349 Euro, der Stift „Apple Pencil Pro“ 149 Euro. Damit ist das edle Gerät nicht günstig. Aber man bekommt das derzeit wohl eleganteste Tablet am Markt mit einem beeindruckenden Display. Wenn einem das nicht so wichtig ist und man das Tablet ohnehin nur zum Surfen auf der Couch nutzt, ist man mit einem günstigeren Gerät aus der „iPad Air“-Reihe besser beraten. Ausführlicher Test des Apple iPad Pro 2025 mit M5 auf futurezone.at

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gregor Gruber

MacBook Pro Neben dem Apple-Tablet gibt es auch das MacBook Pro mit neuem M5-Chip. Dieses ist hervorragend verarbeitet. Beim Display setzt Apple beim Notebook auf die „Mini-LED“-Technologie. Selbst wenn es diese nicht ganz mit dem OLED-Bildschirm des iPads aufnehmen kann: Die Darstellung ist farbstark, scharf und kontrastreich. Besonders hoch ist der Leistungszuwachs beim M5 im Hinblick auf die Grafikleistung. Das erlaubt es, auch aufwändige 3-D-Spiele mit dem Notebook zu zocken. Diese müssen allerdings auch entsprechend auf die Hardware angepasst sein. Die Auswahl der Titel ist hier überschaubar, dazu zählen etwa „Cyberpunk 2077“, „Assassin’s Creed“ oder „World of Warcraft“. Der Akku des MacBooks ist langatmig. Apple spricht von 24 Stunden Laufzeit beim Videostreaming, 16 Stunden beim Surfen im Web. Im Test zeigte sich, dass es mit wenig rechenaufwändigen Tätigkeiten mehr oder weniger unmöglich ist, den Akku innerhalb eines normalen Tages in die Knie zu zwingen. In Sachen Anschlüsse ist das Pro das MacBook mit der größten Auswahl. Neben dem Strom (Magsafe 3) gibt es drei USB-C-Ports, einen SD-Kartenleser, einen HDMI- und einen Klinkenanschluss für Kopfhörer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gregor Gruber