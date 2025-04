Knoten in der Brust: "Bauer sucht Frau"-Star erzählt von Diagnose

Vor wenigen Tagen wandte sich die 34-Jährige mit einer besorgniserregenden Nachricht an ihre Follower. Sie habe beim Abtasten ihrer Brust einen Knoten entdeckt und sei auf dem Weg nach Windhoek, der Hauptstadt Namibias und derzeit noch ihre Heimat, um den Befund abklären zu lassen . Ihr erster Verdacht: möglicherweise eine harmlose Zyste. Doch Sicherheit sollte erst eine Mammografie bringen.

In ihrer aktuellen Instagram-Story berichtet Anna Heiser erleichtert: "Ich war gestern bei der Mammografie und es hat sich zum Glück bestätigt, dass es nur eine Zyste ist." Die zweifache Mutter hofft nun, dass sich diese von selbst zurückbildet. Vorsichtshalber soll sie künftig einmal jährlich zur Mammografie erscheinen.

Ein neuer Lebensabschnitt: Umzug nach Polen geplant

Abseits ihrer gesundheitlichen Sorgen planen Anna und ihr Ehemann Gerald eine große Veränderung. Das Paar, das sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennenlernte, hat viele Jahre gemeinsam auf Geralds Farm in Namibia gelebt. Nun wollen sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen: Anfang 2025 steht der Umzug in Annas Heimat Polen an. Vorher muss jedoch noch ein Käufer für die Farm gefunden werden.