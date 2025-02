In "Bauer sucht Frau" suchen Single-Bauern und Bäuerinnen nach einem potenziellen Partner. Bei den Hofwochen können sich die Landwirte sowie -wirtinnen und die potenziellen Partner besser kennenlernen. In der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" wurde ein Rekord gebrochen, denn ganze 13 von 15 Bauern und Bäuerinnen haben nach den Hofwochen ein Match gefunden. Welche Pärchen sind noch zusammen?

Alexander und Marina In den Hofwochen hat sich der 31-jährige Weinbauer Alexander für Marina entschieden. Im Finale hat er sie mit einem Schlüssel zu seinem Haus überrascht. "Jeder Moment ist einfach so schön mit dir. (...) Du bist einfach meine bessere Hälfte", sagte der Landwirt unter Tränen. "Willst du bei mir einziehen?", fragte der Kandidat und präsentierte seinen Hausschlüssel in einer Herzchenbox. "Wir sind einfach wie füreinander geschaffen", erklärte Marina, die seinen "Antrag" annahm.

Christian und Bianca Im Finale wurde die Liebe zwischen Christian und Bianca besiegelt. Der Landwirt hat sein Liebesglück mit der Hofdame gefunden, die ihm einen besonderen Dank ausspricht. Der Teilnehmer stand seiner Partnerin in der schwersten Phase zur Seite, als ihr Sohn bei einem Autounfall verstarb. Christian wollte seiner Liebsten das Beste gönnen und lud sie zu einem Urlaub nach Singapur ein. Immerhin hatte Bianca erklärt, dass sie den Mann, mit dem sie nach Asien fliegt, heiraten wird. Ob bald eine Hochzeit bei den beiden ansteht? "Wir fliegen mal", lachte Bianca im Finale.

Cynthia und Johannes Die Hofherren Armin, Johannes und Michael buhlten in den Hofwochen um das Herz der Pferdewirtin. Nachdem sie alle drei Kandidaten kennenlernen durfte, entschied sich die 32-Jährige für Bewerber Johannes. Doch der Funke wollte schlussendlich nicht komplett überspringen und so bahnte sich danach etwas zwischen Cynthia und Michael an. Beim Wiedersehen erklärte der Kandidat, dass ihm bewusst sei, dass er "die zweite Wahl" war und nach den Hofwochen nach Hause geschickt wurde, dennoch zeigt er sich offen dafür, dass er es mit der Landwirtin versuchen möchte.

Domenik und Diana Bauer Domenik entschied sich nach den Hofwochen für Kandidatin Diana, mit der es dem ersten Anschein nach ordentlich funkte. Doch beim Wiedersehen musste Moderatorin Arabella Kiesbauer erfahren, dass sich die beiden nicht mehr daten. Laut Diana habe in der Hofwoche alles mit dem Single-Mann gepasst, doch seine Sprüche waren teilweise zu viel für sie. "Du bist oft ein bisschen zu drüber", sagte die Kandidatin dem Landwirten. Nachdem Bianca dann auch noch in der Dating-Phase ihren jetzigen Partner kennengelernt hat und Domenik belastende Bilder seiner Auserwählten bekommen hat, war das Liebes-Aus besiegelt. Schlussendlich entschieden sich die beiden gemeinsam dazu, dass sie die Beziehung beenden.

Erwin und Adriana Gudrun, Iris und Adriana wollten das Herz von Putenzüchter Erwin erobern. Nachdem Gudrun als erste gehen musste und der Landwirt beim Hoffest zwischen den anderen zwei Single-Damen schwankte, reiste Iris freiwillig vom Betrieb ab. Er und Adriana kamen sich näher und es schien, als ob die beiden eine Beziehung aufbauen können. Beim Wiedersehen kam die Überraschung: Erwin hat keine Gefühle mehr für Adriana. Auch die Kandidatin zeigte sich enttäuscht, da der Putenzüchter doch nicht so aktiv und unternehmenslustig war, wie er zuerst angepriesen hat. Zudem soll Erwin laut Adriana zu viel getrunken haben. Nach der Liebes-Flaute mit Adriana kam der Bauer erneut Gudrun näher, die jetzt ihre Beziehung entwickeln lassen wollte.

Hannes und Carmen Oberösterreicher Hannes hat sich in den Hofwochen in Kandidatin Carmen verliebt. Beim Wiedersehen erklärte er jedoch, dass sie "noch nicht" zusammen sind, da sie noch nicht genug Zeit gehabt hätten, sich intensiv kennenzulernen. Carmen war anderer Meinung, denn sie war überzeugt, dass sie schon in einer Beziehung sind. Der Bauer hätte schon noch etwas mehr Zeit, "Larifari" wie bei anderen Liebesgeschichten aus seiner Vergangenheit, sei die Verbindung mit Carmen jedoch nicht. Die ehemalige Hofdame ist sich jedoch sicher, dass ihre Beziehung in Spe das Warten wert ist.

Johannes und ... Lisa? Johannes aus Untertilliach ist bei den Hofwochen leer ausgegangen, denn bei ihm reiste unter anderem Kandidatin Angelina freiwilllig hab. Beim Wiedersehen warf sie, und die anderen zwei Kandidatinnen Alex und Gudrun, dem Bauern vor, dass er permanent sexuell anzügliche Kommentare abgelassen oder Fragen gestellt hat. Das war allen dreien Frauen zu viel, weshalb sich der Landwirt beim Wiedersehen für sein Verhalten entschuldigte.

Bei den Eventfolgen bandelte der Kuhbauer mit Kandidatin Lisa aus Deutschland an, die eigentlich um das Herz von Bauern Lukas gebuhlt hat. Offenbar gefielen sich die beiden, denn sie stürmten zusammen den Dancefloor und wurden zum "Bauer sucht Frau"-Tanztraumpaar gekürt. "Wir haben uns hier kennengelernt und wer weiß, was sich noch ergibt", erklärte Lisa nach dem Sieg. "Mal schauen, was die Zeit noch bringt", stimmte Johannes abschließend zu.

Josef und Michaela Nach dem Hoffest ist der Bauer und zweifache Vater Josef neben Hofdame Michaela aufgewacht. Er berichtete davon, dass er "ein Kribbeln im Bauch" gespürt habe, was für ihn das Liebesglück mit ihr besiegt hat. Im emotionalen Finale gestand der Innviertler seiner Angebeteten die Liebe und erklärte ihr, dass sie diejenige sei, mit der er sich eine Zukunft aufbauen möchte. Josef schenkte ihr anschließend einen "Beziehungsring", der bei Michaela alle Tränendämme brächen ließ. "Da merkt man schon, dass es was ernstes ist", schwärmte die Kandidatin.

Kathi und Daniel 2020 hat Kathi mit ihrer eigenen Alpaka-Zucht begonnen. Zu ihrem vollkommenen Glück fehlte nur noch ein Mann an ihrer Seite, der sie im Betrieb unterstützen kann. Mit Kandidat Daniel hat es offensichtlich gefunkt, denn die beiden zeigten sich überaus verliebt im Finale. Der Hofherr schenkte ihr sogar ein Armband mit einem Unendlichkeitszeichen als Symbol seiner Liebe. An Valentinstag postete die Alpakazüchterin einen Beitrag mit Daniel auf Instagram, in dem sie sich küssen: "Unser allererster Kuss an Tag 4 der Hofwoche. Ich bin so unglaublich froh dich gefunden zu haben. Danke für alles mein Lieblingsmensch."

Lukas und Vanessa Carmen, Ewa und Lisa wollten die neue Hofherrin bei Zillerthaler Lukas werden, wäre da nur nicht Vanessa. Die Kandidatin besuchte den Bauer schon bevor die anderen drei Damen vor Ort waren und flirtete wild mit dem 33-Jährigen. Nachdem der Bauer Ewa als erste Kandidatin nach Hause schickte und dann auch noch Carmen und Lisa gleichzeitig vom Hof "jagte", entschied er sich für Vanessa. Die beiden "heirateten" sogar für 24 Stunden auf Probe in der Show.

Die beiden Turteltauben sind jedoch wieder "geschieden", denn Lukas habe sich bei Vanessa nach den Hofwochen kaum mehr gemeldet. Und beim Wiedersehen kam Lukas bereits mit seiner neuen Verlobten Sandra an, die er kurz nach dem Beginn ihrer Beziehung sogar betrogen hat. Vanessa hatte er sogar erklärt, dass die Kussfotos auf Instagram mit Sandra nur "Promotionzwecke" wäre. Bei einem Vier-Augen-Gespräch zeigte sich seine Verlobte sichtlich verletzt: "Du hast mir einfach sehr weh getan", erklärte Sandra. "Wenn ich es ungeschehen machen könnte, würde ich es machen", erklärte der Bauer weiter. Sandra entschloss sich anschließend dazu, die Verlobung auf Eis zu legen.

Mathias und Simone Zwischen Mathias und Hofdame Simone hat es so gefunkt, dass die Kandidatin die Hofwoche sogar verlängert hat und ein paar Tage mehr am Hof des Landwirten verbracht hat. Beim Wiedersehen zeigten sich die beiden total verliebt und Simone bestätigte, dass sie "glücklich vergeben" sind. Gegenüber Bauernnetzwerk erklärte das Paar, dass es oft auf der Straße erkannt wird und sogar nach Fotos mit Fans gefragt wird.

Stefan und Magdalena Beim Bauern Stefan wollten Kerstin, Vanessa und Magdalena die neue Frau an seiner Seite werden. Nachdem Kerstin als erste gehen musste, fiel eine emotionale Entscheidung zwischen Magdalena und Vanessa. Der Biobauer entschied sich für Magdalena, mit der er sogar über eine gemeinsame Zukunft sprach. Die Kandidatin willigte ein, einen Tag länger am Hof zu verbringen und die Verbindungen zwischen den beiden zu erforschen.

Seppi und Johanna Bauer Seppi war in der Show mit seinen Emotionen überfordert, dass er, nachdem er die erste Hofdame nach Hause geschickt hat, die anderen zwei Damen sogar allein am Hof zurückließ. Als er dann alle drei Frauen abgelehnt hatte, erreichte Johanna seinen Betrieb, mit der es sofort harmonierte. Die Kandidatin schrieb ihm einen Brief, als sie sein Bewerbungsvideo für die Show sah. Der Gailtaler befindet sich mit seiner neuen Partnerin im siebten Himmel, die auch seine erste Freundin an seiner Seite ist.

Peter und Xenia Eigentlich hatte Bauer Peter in der Hofwoche mit Kandidatin Xenia bereits eine Zukunft geplant. In der finalen Folge war der Bauer plötzlich mit Hofdame Michelle in einem Hotelzimmer eingecheckt, die er als zweite der drei Hofdaman nach Hause geschickt hatte. Vor den laufenden Kameras fragte der Landwirt, ob Xenia noch ein paar Tage bei ihm bleiben möchte, doch kaum war die Produktionscrew weg, schickte er die Hofdame nur wenige Stunden danach nach Hause.

Die Single-Lady zeigte sich verletzt und kontne auch Peters Entscheidung, mit Michelle plötzlich anzubandeln, nicht nachvollziehen: "Spielst gern?", fragte Xenia den Bauern in der letzten Folge. Peter und Michelle sind nicht zusammen, teilten sich jedoch ein Zimmer. "Es ist kompliziert", sagte der Bauer gegenüber Moderatorin Arabella Kiesbauer. "Es war echt scheiße von mir", gab Peter sein Verhalten gegenüber Xenia schlussendlich zu.

Bernhard und Nadine Obwohl Kandidat Bernhard und Hofdame Nadine eine schöne gemeinsame Hofwoche verbrachten, erklärte ihm die Kandidatin schlussendlich, dass es für sie nicht für eine Beziehung reichen würde. Trotz der Liebes-Pleite hatte Arabella Kiesbauer eine Überraschung für den Bauern und stellte ihm beim Wiedersehen eine neue Single-Lady vor, die an einem Kennenlernen interessiert wäre. Bei Kathrin und Bernhard sprühten anschließend die Funken. Der Bauer zeigte sich begeistert und fand die Kandidatin sehr sympathisch. Kathrin könnte laut eigenen Angaben sogar von "Liebe auf den ersten Blick" sprechen.