Auf ATV läuft zurzeit die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" – und verzeichnet einen Rekord in der "Liebe". Ganze 13 von 15 Bauern und Bäuerinnen haben nach den Hofwochen ein Match gefunden.

Johannes aus Untertilliach ist leider leer ausgegangen, doch in den Eventfolgen zeigt der Landwirt, was für ein Flirt-Meister in ihm steckt.