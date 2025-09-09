2014 schaffte es Anita Latifi in der 11. Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" in die Top 15. Ihren letzten Fernsehauftritt hatte die 29-Jährige Mitte 2025 bei der Reality-TV-Show "Kampf der Realitystars". Dort klagte sie nach kurzer Teilnahme über gesundheitliche Beschwerden. Eine medizinische Untersuchung brachte schnell Gewissheit: Die Musikerin ist schwanger. Kurz nach dieser freudigen Botschaft verließ sie die Show.

Inzwischen ist ihr kleiner Sohn zur Welt gekommen, wie sie auf Instagram verkündete. "Wir drei haben es geschafft ♥️🥹", schrieb Latifi zu einem Foto, das sie zusammen mit ihrem Neugeborenen und ihrem Ehemann kurz nach der Geburt im Krankenhausbett zeigt.