Neues Gesicht bei "DSDS": Wer ist Isi Glück?

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Isi Glück, geborene Isabel Gülck, soll angeblich neues Jurymitglied bei "DSDS" werden, zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido.

Als Gewinnerin der Miss-Germany-Wahl 2012 begann Glücks Karriere, die sie zur "Ballermann-Ikone" in der Partyschlager-Szene von Mallorca machte.

Seit 2019 ist sie mit dem ehemaligen Geschäftsführer des Mega-Parks auf Mallorca, Carlos Lucio, verheiratet und tritt auch in Reality-TV-Formaten auf.

Angeblich steht die Jury der kommenden 22. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bereits fest: Neben Dieter Bohlen sollen künftig Rapper Bushido und Sängerin Isi Glück ein kritisches Auge auf die Kandidaten werfen. Während Bohlen und Bushido bekannte Namen sind – auch außerhalb der Grenzen Deutschlands – dürfte Isi Glück weniger Menschen etwas sagen. Dementsprechend ist sie auch die größte Überraschung in der neuen "DSDS"-Jury (vorausgesetzt, die Gerüchte sollten sich tatsächlich bestätigen, wonach es derzeit aber aussieht). Wir stellen Ihnen das (wahrscheinlich) neue "DSDS"-Jurymitglied näher vor.

Miss Germany 2012 Isabel Gülck, so der bürgerliche Name, wurde am 11. Februar 1991 in Schleswig-Holstein geboren. Nach dem Realschulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Sport‑ und Fitnesskauffrau und begann später eine Lehre zur Versicherungskauffrau in der väterlichen Firma. Diese Lehre brach sie aber ab, nachdem ihr am 11. Februar 2012 (also an ihrem Geburtstag) ihr Model‑Durchbruch gelang – nämlich als Gewinnerin der Miss-Germany-Wahl. Die vorherigen Model-Versuche Glücks waren von weniger großem Erfolg gekrönt. Als Miss Germany absolvierte sie rund 200 Auftritte.

Erste Versuche in Reality-Formaten Schon vor ihrem Sieg als Miss Germany war Glück in einigen Reality-Formaten zu sehen, der große Durchbruch gelang ihr aber zunächst nicht. So war sie in der siebten Staffel von "Germany's Next Topmodel" dabei. 2011 nahm sie bei "Katze sucht Katze" von Daniela Katzenberger teil und holte sich immerhin den fünften Platz. Die Eroberung der Partyschlager-Welt Der Start ihrer Entertainer-Karriere gelang Isi Glück schließlich in der Musik. Seit 2017 ist sie fester Bestandteil der legendären Partyszene auf Mallorca, unter Fans gilt sie als "Ballermann-Ikone". Im bekannten Mega-Park am Ballermann begeistert sie regelmäßig Tausende von Fans mit ihren Partyschlagern. Auch im Winter zieht es Glück in die Alpen: Im "Kuhstall" in Ischgl sorgt sie für Stimmung. Isi Glücks Debüt-Album "Alles Isi" erschien im Jänner dieses Jahres und eroberte die Spitze der deutschen Charts, in Österreich reichte es immerhin für Platz 13. Ganze 44 Singles veröffentlichte Glück bereits, wobei sich nur zwei davon in den deutschen Charts festsetzen konnten: "Delfin" (2023; Platz 67) und "Oberteil" (2024; Platz 51). Glück singt regelmäßig Duette mit anderen Ballermann-Künstlern, wie beispielsweise Marc Eggers und Honk!.