In den aktuellen Ö3 Austria Top 40 Single Charts sorgt ein Neueinsteiger für Aufsehen: "Angels Above Me" von MDB landet direkt auf Platz 2. Der Song, der mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurde, ist eine Neuinterpretation des gleichnamigen Originals aus dem Jahr 2019, das durch den Hype ebenfalls wieder den Sprung in die Charts geschafft hat. Allerdings einige Plätze weiter hinten als die KI-gestützte Coverversion.

Original durch KI-Cover ebenfalls in den Charts Das Original von "Angels Above Me" stammt von der US-amerikanischen Reggae- und Dub-Band Stick Figure und wurde von Bandgründer und Leadsänger Scott Woodruff zusammen mit Musiker TJ O’Neill geschrieben. Durch die aktuelle Aufmerksamkeit rund um die Coverversion von MDB erlebt die ursprüngliche Fassung einen spürbaren Push und verzeichnet gestiegene Streamingzahlen.

KI-Cover von "Angels Above Me" ging auf TikTo viral Auch in den Kommentaren unter dem YouTube-Video der Band, das inzwischen über 28 Millionen Aufrufe hat, spiegelt sich das (erneute) Interesse wider. Ein Nutzer schreibt: "Bin jetzt seit 3 Jahren hier und warte auf den großen weltweiten Durchbruch." Eine andere Userin berichtet, durch TikTok auf den Song aufmerksam geworden zu sein, denn auch dort erlangten sowohl das Original, aber eben auch die KI-basierte Coverversion zusätzliche Bekanntheit.

Vorwurf: KI-Coverversion geklaut Und genau hierin liegt das Problem, auf das unter anderem der Singer-Songwriter Kai Boy ("Kaiboymusic") sowie das Management von Stick Figure, Ineffable, hinweisen. Der Vorwurf: Der KI-Remix ist ohne Zustimmung entstanden und verwendet das Werk des Originalkünstlers, ohne diesem Credits zu geben oder ihn zu vergüten.

Musiker kritisiert unautorisierte KI-Neuinterpretation Auf TikTok hat sich Kai Boy deutlich gegen die unautorisierte KI-Neuinterpretation ausgesprochen: "Im Grunde wurde ihr Song 'Angels Above Me' gestohlen. Es gibt davon einen KI-Remix, bei dem ein KI-generierter Techno-Beat darübergelegt wurde", erklärt er. Dieser sei von einem südafrikanischen Streamer auf TikTok veröffentlicht worden, der regelmäßig nicht autorisierte Musik hochlädt.

KI-Song generiert erhebliche Einnahmen Kurz darauf ging der Song viral, "ohne dass Stick Figure in irgendeiner Weise erwähnt oder als Urheber genannt wurde", so der Musiker. Gleichzeitig würden mit dem "gestohlenen" KI-Song inzwischen erhebliche Einnahmen generiert, ohne die ursprünglichen Künstler zu beteiligen.

Management von Stick Figure äußert sich Auch Adam Gross, Chef des Plattenlabels Ineffable Records, hat sich in den sozialen Medien zu der Debatte geäußert. Fassungslos erklärte er: "KI hat gerade den Song unseres Kunden Stick Figure gestohlen, und seine Version ist in Europa auf Platz 1 gegangen."

Der Originalsong sei gemeinsam mit Woodruffs Freund TJ O’Neill entstanden, der damals eine schwere Zeit durchlebte und diese Erfahrungen in den Track miteinfließen ließ. "Und was ist jetzt passiert? Einige Leute haben in ein KI-Tool wie Suno einfach einen Prompt eingegeben, daraus einen Song generieren lassen und ihn anschließend über verschiedene TikTok-Accounts verbreitet", so der Plattenlabel-Leiter. Inzwischen gibt es über 40.000 Beiträge, die diesen viralen KI-Sound verwendet haben.

Widersprüchlicher Effekt Gleichzeitig verweist er auf einen widersprüchlichen Effekt: Denn durch die "geklaute" KI-Version sind auch die Spotify-Streams des Originals erheblich gestiegen, dennoch bleibe die Situation problematisch: "Es ist eine seltsame Situation. Klar, cool, dass unsere Version jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber so sollte das eigentlich nicht funktionieren", stellte er klar. Inzwischen wurde in einigen Fällen des KI-Songs zumindest auf die Originalversion verwiesen.