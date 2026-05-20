Das 20-jährige Bestehen wollte Spotify gemeinsam mit den rund 750 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit feiern. Dafür präsentierte der schwedische Streaming-Anbieter in der App einen umfangreichen Rückblick, der die persönliche Musikhistorie zeigt. Mit einem überarbeiteten Logo-Design wollte man zudem Party-Charakter vermitteln. Die grüne Discokugel kam jedoch nicht bei allen so gut an. Nun hat Spotify auf die Kritik der User reagiert.

Neues Spotify-App-Icon: User finden Discokugel-Design "hässlich" Der gewohnt grüne Kreis im Flat-Design mit den drei schwarzen Linien, die Schallwellen symbolisieren sollen, wurde vor einigen Tagen durch eine grün-glitzernde dreidimensionale Discokugel ersetzt, die seit dem neuesten Update auf den Bildschirmen der Smartphones erscheint. In den sozialen Medien sorgte diese Änderung für heftige Reaktionen. Etliche Userinnen und User finden keinen Gefallen an dem neuen Design. Einige empfinden es zudem so, als wirke das Symbol wie ein laufender Download-Prozess.

Auf X (vormals Twitter) heißt es etwa: "Oh mein Gott, warum sieht das so hässlich aus? Ich dachte, ich hätte nach einem Jahrzehnt genug von Flat Design, aber ich kann einfach nicht genug davon bekommen."

aus? Ich dachte, ich hätte nach einem Jahrzehnt genug von Flat Design, aber ich kann einfach nicht genug davon bekommen." "Ganz ehrlich, dieses Logo war furchtbar. Es sieht aus wie ein verschwommenes und verzerrtes Logo."

Es sieht aus wie ein verschwommenes und verzerrtes Logo." "Welcher Praktikant hat das gemacht? Der Ring um die leuchtende Kugel sieht exakt so aus, als würde die App gerade neu heruntergeladen werden."

"Es war so hässlich (und unpassend), dass ich die App fast gelöscht hätte. Es hat meinen sorgfältig abgestimmten Homescreen komplett durcheinandergebracht."

Nach Backlash: Spotify bringt altes Logo zurück Auch auf Instagram häufen sich Forderungen wie: "Bringt bitte das alte Logo zurück!" Dem Unternehmen entging der Backlash nicht und Spotify kündigte schließlich auf X an, das Design noch diese Woche wieder umzuändern: "Alles klar, wir wissen, dass Glitzer nicht jedermanns Sache ist. Unser vorübergehendes Glow-up endet bald. Dein gewohntes Spotify-Icon ist nächste Woche wieder zurück."

Noch in dieser Woche soll ein weiteres Update das klassische App-Icon im gewohnten eindimensionalen Design zurückbringen.