"Wann kommt die alte Version wieder? Jeder beschwert sich und es passiert nichts", schrieb eine Userin in der Kommentarspalte des offiziellen Instagram-Accounts der Damenhygienemarke Always und reihte sich damit in die Schlange von zahlreichen Beschwerden bezüglich einer Produktveränderung ein. Das Social-Media-Team des Herstellers reagierte mit folgender Antwort: "Im Moment planen wir zwar nicht, die alte Oberfläche zurückzubringen, doch wir prüfen unsere Produkte kontinuierlich basierend auf dem, was Verbraucherinnen uns sagen."