Die Schweizer Sportlerin Alisha Lehmann ist nicht nur durch ihre Leistung auf dem Fußballfeld bekannt, sondern auch für ihren Social-Media-Auftritt sowie ihr Aussehen. Kaum eine Fußballerin polarisiert wie die 26-Jährige und bekommt auch noch so viel Kritik ab – doch warum eigentlich?

Dabei fällt die Fußballerin nicht nur durch ihre erfolgreiche Netzpersona auf, sondern auch durch ihr Aussehen. Die Bernerin ist auf dem Spielfeld mit Make-up und Kunstnägeln zu sehen. Damit sprengt sie die Stereotype, die im Sport oft verankert sind – vor allem bei Frauen. Lehmann zeigt sich von ihrer weiblichen und femininen Seite und vermittelt, dass man nicht auf Schminke & Co. verzichten muss, um einen Ball ins Tor zu kicken.

Seit über einer Woche finden sich vor allem zahlreiche Hasskommentare auf dem Social-Media-Account der Schweizerin, die ihre Fußballkünste anzweifeln. Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trat in einem Testspiel gegen Buben aus der U15-Mannschaft des FC Luzern an und verloren mit 7:1 gegen die Nachwuchsstars ( KURIER berichtete).

Eigentlich hätte das Match geheim bleiben sollen, doch Aufnahmen wurden in den Sozialen Medien geleakt, die das Debakel zeigten. Auf Instagram wird die Fußballer regelmäßig an das Match erinnert. Hauptsächlich männliche User posten das Ergebnis des Testspiels in der Kommentarspalte und schreiben, dass sich Lehmann und ihre Kolleginnen schämen sollten und nicht für den Sport geeignet seien.

Gleichzeitig wird unter den Postings der Frauenfußball belächelt und ihr Gehalt infrage gestellt: Lehmann hat bereits in der Vergangenheit angesprochen, dass auch im Profisport das Problem des Gender-Pay-Gap herrscht. Unzählige User im Netz sind nun der Meinung, dass Lehmann vor allem nach der Niederlage gegen die U15-Mannschaft "kein Gehalt" verdient hätte.