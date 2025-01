Die ehemalige Sängerin und Influencerin Aline Bachmann gab auf Instagram bekannt, ihren Partner geheiratet zu haben: "Viele Höhen und Tiefen erschufen dieses kraftvolle und magische Band zu dir! Erst längere Zeit später merkte ich das du derjenige bist, der mich in meiner tiefsten Zeit am Leben hielt und für mich kämpfte!", schrieb die 31-Jährige in die Caption des gemeinsamen Instagram-Postings mit Ehemann Seko.