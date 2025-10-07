Eine der zentralen Neuerung der AirPods Pro 3 In-Ear-Kopfhörer ist die integrierte Infrarot-Herzfrequenzmessung. Allerdings berichten Nutzer von unangenehmen Druckstellen, die offenbar durch den Sensor verursacht werden. Auf der Online-Plattform Reddit wird sogar von blutigen Stellen im Ohr gesprochen.

"Beide Ohren sind aufgescheuert" Eigentlich sollen eine leicht veränderte, an die Ohren angepasste Form sowie fünf unterschiedlich große Ohrstöpsel-Einsätze mit einer dünnen Schaumstoffschicht unter der Silikonhülle für besonders hohen Tragekomfort sorgen. Doch ein AirPods-Pro-3-Nutzer berichtet von schlechten Erfahrungen mit seinen neuen Apple-Kopfhörern. In einem Reddit-Beitrag fragt er die Community: "Hat sonst noch jemand Probleme damit, dass diese Teile tatsächlich die Ohren verletzen?"

Blutige Ohren durch Sensor? Die Pro-Version der 3er-Generation empfindet er als "extrem unbequem" und erzählt, dass sein rechtes Ohr nach dem Tragen wund geworden sei. Ein hochgeladenes Foto zeigt deutliche Blutspuren am weißen Ohrstöpsel. "Ich dachte zuerst, es sei ein Pickel. Doch dann hatte ich die Schmerzen an genau der gleichen Stelle am anderen Ohr. Ich habe mit der Handykamera nachgesehen – beide Ohren sind aufgescheuert."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © No-Supermarket-2671 (Reddit) In einem Reddit-Beitrag berichtet ein Nutzer der AirPods Pro 3 von seinen Erfahrungen.

Der Nutzer vermutet, dass der Herzfrequenzsensor die Ursache ist: "Es scheint, als wäre der schwarze Sensor das Problem. Das scheint wirklich ein Konstruktionsfehler zu sein." Er betont, mit den Ohrstöpseln der Vorgängergenerationen nie Problem gehabt zu haben.

Anderer Nutzer machte ähnliche Erfahrungen Ein weiterer Nutzer berichtet auf Reddit von ähnlichen Erfahrungen: "Dieses Problem ist mir gestern auch aufgefallen. Bei mir ist zwar noch kein Blut, aber der Sensor hat definitiv die Haut aufgerieben und eine offene Stelle hinterlassen. Der neue Sensorteil drückt auf den hinteren Teil des Tragus [Anm. d. Red.: ein knorpeliger Vorsprung am äußeren Ohr]."