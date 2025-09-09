Apple stellt ultradünnes iPhone Air und Blutdruck messende Watch vor

Apple hat am Dienstagabend seine neuen iPhone-Modelle vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung hat das Unternehmen auch neue Versionen der Apple Watch und der AirPods-Pro-Kopfhörer präsentiert. Das Highlight des Events war allerdings das neue iPhone Air. Es ist mit 5,6 Millimeter das dünnste jemals hergestellte iPhone-Modell. Es will in erster Linie mit einem besonders schlanken Formfaktor und einem niedrigen Gewicht von 165 Gramm überzeugen.

iPhone Air mit Abstrichen Ein derart kompaktes Gehäuse verlangt aber auch nach Kompromissen. So hat das dünne Air-Modell nur eine einzige Kamera auf der Rückseite und einen vergleichsweise knapp bemessenen Akku. Apple verspricht dennoch, dass man mit dem Gerät über den Tag kommen soll. Möglich macht das ein besonders sparsamer Prozessor und neue Energiesparmaßnahmen in der Software. Wie lange das schlanke iPhone Air im echten Leben durchhalten wird, wird sich erst zeigen. Weil das Air-Modell derart schmal ausfällt, verzichtet Apple auch auf den Einschub für eine herkömmliche SIM-Karte. Stattdessen kommt bei dem Gerät nur mehr eine fix integrierte eSIM zum Einsatz. Statt der SIM-Karte aus Plastik wird man Mobilfunktarif und Telefonnummer nur mehr auf digitalem Weg auf das Smartphone bekommen.

Größeres Kameramodul Davon abgesehen betreffen die Neuerungen beim iPhone 17 Pro und Pro Max in erster Linie die Rückseite der Geräte. Das Kameramodul wurde ein weiteres Mal vergrößert und zieht sich nun über die gesamte Breitseite. Bei der Kamera selbst wurden das Teleobjektiv sowie die Videoqualität aufgewertet. Zudem ist das Display des regulären iPhone 17 stark verbessert worden, sodass der Screen nun auch über eine Bildwiederholfrequenz (Refresh-Rate) von 120 Hz verfügt. Dadurch werden Bewegungen auf dem Bildschirm deutlich flüssiger dargestellt. Da praktisch die gesamte Konkurrenz mittlerweile 120-Hz-Displays standardmäßig verbaut, war ein solcher Schritt für das iPhone längst überfällig.

Die Preise Preislich orientiert sich Apple an den Geräten aus dem Vorjahr. Für das iPhone 17 mit 256 GB Speicher werden mindestens 949 Euro fällig, das iPhone 17 Pro gibt es ab 1.299 Euro und das Pro Max ab 1.449 Euro. Das iPhone Air siedelt sich mit einem Preis von mindestens 1.199 Euro zwischen dem normalen und dem Pro-Modell an. Alle Modelle werden zudem mit mindestens 256 GB Speicherplatz ausgeliefert. Die kleineren Varianten mit 128 GB wurde gestrichen.

Das iPhone Air ist das dünnste Smartphone, das Apple je hergestellt hat.