Fast 100.000 Menschen haben sich das TikTok-Video von Micaela Rodriguez angesehen. Die US-Amerikanerin spricht in einem Video über einen überaus erschreckenden Zwischenfall, der sich während ihres Polterers ereignet hat. Während Rodriguez in einem Airbnb feiern wollte, dass sie bald die Liebe ihres Lebens heiraten wird, sind Räuber in die Unterkunft eingestiegen.

Airbnb-Haus von Männern beobachtet Laut der Braut in spe soll sich der Junggesellinnenabschied in Nashville (Tennessee) ereignet haben. Am 1. April teilte sie ein Video, in dem sie erzählt, dass am Tag vor dem Polterer „ein paar merkwürdige Dinge passiert waren“. So kam beispielsweise eine ihrer Freundinnen bereits einige Stunden vor der Gruppe in der Airbnb-Unterkunft an und konnte die Tür nicht mit dem Code öffnen. Erst als die Vermieterin kam, konnte die Wohnung manuell aufgeschlossen werden. Anschließend habe die Freundin bemerkt, dass eine Gruppe von Männern direkte Sicht auf die Tür der Unterkunft hatte und sie und die Vermieterin „beobachtet“ hätten.

Als der Rest der Gruppe des Polterers ankam, bemerkte dieser, dass die Tür zur Dachterrasse nicht abgeschlossen war. „Das war echt komisch“, erinnert sich Rodriguez zurück. Laut der TikTokerin war ein Mann bei dem Junggesellinnenabschied dabei. Er blieb im Haus, während die restlichen Gäste in die Stadt zogen, um feiern zu gehen.

Mann bricht mit Skimaske in Unterkunft ein Während die Frauen gemeinsam feierten, fühlte sich eine von ihnen unwohl und kehrte in die Airbnb-Unterkunft zurück. Kurz darauf verständigte sie die restliche Gruppe, dass jemand im Haus sei und sie die Polizei verständigen sollten. „Wir erfuhren, dass sie ein Rütteln an ihrer Türklinke gehört hatte, und sie dachte, dass wir in die Unterkunft wollten. Als sie die Tür öffnete, stand sie plötzlich jemandem mit Skimaske und Handschuhen gegenüber“, sagt Rodriguez in ihrem Video, die erklärt, dass ihre Freundin sich im ersten Stock der Unterkunft befand. „Er rannte sofort hinaus und gab ihr genug Zeit, die Haustür, ihre Schlafzimmertür und sich selbst im Badezimmer einzuschließen.“

Der Freund der Braut in spe, der dem Feiern in der Stadt fernblieb, hielt sich zu dem Zeitpunkt im zweiten Stock auf. Er hörte ebenfalls Geräusche im Haus und die Toilettenspülung. Er ging davon aus, dass die restlichen Frauen des Polterers nach Hause gekommen sind.

Polizei verständigt: Keine Wertsachen gestohlen Als er anschließend eine Nachricht bekam, dass jemand eingebrochen ist, hörte er, wie mehrere Personen in den dritten Stock gingen – und das, obwohl der Rest der Gruppe noch in der Stadt war. Er rannte zu der Frau in den ersten Stock und verließ mit ihr das Haus. Der Rest der Gruppe kehrte zur Airbnb-Unterkunft zurück, als die Polizei eintraf. Nachdem ihnen der Zutritt zum Haus gestattet wurde, um ihre Sachen zu holen, stellten sie überrascht fest, dass nichts gestohlen wurde. „Es gab Designertaschen, Laptops, Kameras, Fernseher, Alkohol. Alles war genau so, wie wir es verlassen hatten, was fast noch seltsamer ist“, sagt Rodriguez. Laut WSMV 4 geht die Polizei von Nashville davon aus, dass in jener Nacht mindestens zwei Personen in das Haus eingebrochen sind.