Mann (24) bricht in Haus ein und macht Nickerchen im Kinderbett
In Newark in der Grafschaft Nottinghamshire wurden Polizisten am 1. April Zeuge einer besonders skurrilen Szene. Nachdem die Beamten zu einem Haus gerufen wurden, in dem sich angeblich ein Einbrecher befand, entdeckten sie den Übeltäter schlafend im Kinderzimmer.
24-Jähriger schlafend im Kinderbett entdeckt
Wie die Polizei von Nottinghamshire berichtet, kamen die Einsatzkräfte gegen 3:15 Uhr beim Haus an und bemerkten, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Sie verschafften sich Zugang zum Haus, weil sie besorgt waren, dass der darin lebenden Familie etwas zugestoßen sein könnte. Als sie die Immobilie betraten, fanden sie einen Mann, der in das Haus eingestiegen war, schlafend in einem Bett im Kinderzimmer vor.
Nachdem sie ihn geweckt und schnell festgestellt hatten, dass er nicht der Hausbesitzer war, legten die Beamten dem Verdächtigen Handschellen an. Aufnahmen zeigen, wie die Polizisten den Verdächtigen aus dem Kinderzimmer führen. Der 24-jährige Mann wurde anschließend wegen des Verdachts auf Einbruch festgenommen.
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