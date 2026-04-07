In Newark in der Grafschaft Nottinghamshire wurden Polizisten am 1. April Zeuge einer besonders skurrilen Szene. Nachdem die Beamten zu einem Haus gerufen wurden, in dem sich angeblich ein Einbrecher befand, entdeckten sie den Übeltäter schlafend im Kinderzimmer.

24-Jähriger schlafend im Kinderbett entdeckt Wie die Polizei von Nottinghamshire berichtet, kamen die Einsatzkräfte gegen 3:15 Uhr beim Haus an und bemerkten, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Sie verschafften sich Zugang zum Haus, weil sie besorgt waren, dass der darin lebenden Familie etwas zugestoßen sein könnte. Als sie die Immobilie betraten, fanden sie einen Mann, der in das Haus eingestiegen war, schlafend in einem Bett im Kinderzimmer vor.