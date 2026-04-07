England

Mann (24) bricht in Haus ein und macht Nickerchen im Kinderbett

Die Polizei wurde zu einem Haus gerufen, in das eingebrochen worden war. Dabei fanden sie einen 24-jährigen Unbekannten schlafend im Kinderzimmer vor.
07.04.2026, 15:43

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Das Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs leuchtet hell.

In Newark in der Grafschaft Nottinghamshire wurden Polizisten am 1. April Zeuge einer besonders skurrilen Szene. Nachdem die Beamten zu einem Haus gerufen wurden, in dem sich angeblich ein Einbrecher befand, entdeckten sie den Übeltäter schlafend im Kinderzimmer. 

24-Jähriger schlafend im Kinderbett entdeckt

Wie die Polizei von Nottinghamshire berichtet, kamen die Einsatzkräfte gegen 3:15 Uhr beim Haus an und bemerkten, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Sie verschafften sich Zugang zum Haus, weil sie besorgt waren, dass der darin lebenden Familie etwas zugestoßen sein könnte. Als sie die Immobilie betraten, fanden sie einen Mann, der in das Haus eingestiegen war, schlafend in einem Bett im Kinderzimmer vor. 

Aufmerksamer Passant führte Polizei zu Einbrecher

Nachdem sie ihn geweckt und schnell festgestellt hatten, dass er nicht der Hausbesitzer war, legten die Beamten dem Verdächtigen Handschellen an. Aufnahmen zeigen, wie die Polizisten den Verdächtigen aus dem Kinderzimmer führen. Der 24-jährige Mann wurde anschließend wegen des Verdachts auf Einbruch festgenommen.

Vereinigtes Königreich
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