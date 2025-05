Aufmerksamer Passant führte Polizei zu Einbrecher

In der Nacht zum Sonntag wurde in Wien-Wieden ein Einbruch in ein Geschäftslokal von einem aufmerksamen Passanten bemerkt: Der Zeuge sah eine eingeschlagene Auslagenscheibe und einen Mann, der das Geschäft durchwühlt hatte.

Als der Unbekannte bemerkte, dass der Passant die Polizei verständigte, ergriff er die Flucht.