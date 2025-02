Am 20. Februar startet das PULS 4-Erfolgsformat "2 Minuten 2 Millionen" in die nächste Runde. Doch der Auftakt ist alles andere als harmonisch. Bereits in der ersten Folge kommt es zu Fassungslosigkeit. Welche Investoren sind diesmal mit von der Partie und wer möchte sie in Folge 1 überzeugen? Achtung, Spoiler!

Faton Topallaj aus Wien hat die Plattform "Appricot" entwickelt und sieht in ihr großes Potenzial. Mit seinem Social Network sollen Mitglieder persönliche Fähigkeiten an einer Tauschbörse mit einem Skill-Marketplace untereinander austauschen können. Dabei kann die sowohl von Privatpersonen als auch Firmen genutzt werden. In der ersten Folge tritt er wohl zu selbstbewusst auf, denn die Investoren sind geschockt. "Sich da hinzustellen, 600.000 Euro für 15 Prozent, kein proof of concept. Sorry das mag ich nicht", zeigt sich Christian Jäger erzürnt und verlässt das Studio.