"Hab mein Maul gehalten": Dschungelcamp-Wiedersehen eskaliert

Anna-Carina Woitschak flippt aus

Nachdem eine Szene aus dem Camp gezeigt wurde, fühlte sich Anna-Carina falsch dargestellt. Konkret warf Edith Stehfest der Sängerin vor, sie mache sich über andere gerne lustig und verband dies mit der gezeigten Szene, in der Anna-Carina lachend zu sehen ist. "Hab ich dich je ausgelacht?", fuhr Woitschak Stehfest an und will Beispiele hören. Edith schilderte daraufhin eine Situation: "Als wir besprochen haben, wie wir kochen, hast du deinen Kopf beiseite genommen und gelächelt."