„2 Minuten 2 Millionen“: Neue Staffel, neue Investorin

Puls4. Die Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ geht in die elfte Runde. Diesmal wieder früh im Jahr: Ab 30. Jänner stehen jeweils dienstags um 20.15 Uhr auf Puls4 wieder die Visionen und Innovationen der österreichischen Jungunternehmer im Rampenlicht, wie der Fernsehsender heute bekannt gibt.

In der Investorenriege wieder mit dabei sind Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner, Mediashop-Gründerin Katharina Schneider, Food-Investor Heinrich Prokop und Selfmade-Millionär Christian Jäger. Zudem gibt es einen Neuzugang zu vermelden: Unternehmerin und Start-up-Expertin Eveline Steinberger. Die gebürtige Steirerin gründete vor zehn Jahren das Technologie- und Venture Capital Unternehmen Blue Minds mit Sitz in Wien und Tel Aviv. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte in der Show erklärt sie so: „Ich möchte mit meinem Engagement bei #2min2mio jungen Menschen Mut machen, sich mit Innovation und nachhaltigen Technologien zu beschäftigen und ihre Ideen auch zu verwirklichen.“

Barbara Meier setzt diesmal aus „privaten Gründen“ aus. Die laut Angaben von Puls4 mehr als 600.000 Euro, die die Unternehmerin in Staffel 10 in acht Start-ups investiert habe und mehrere Social-Media-Kooperationen bedeuten einen „ausreichenden Arbeitsaufwand für die zweifache Mutter und das aktive Topmodel“. P. Temel