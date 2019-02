Drei Millionen Euro für psychologische Online-Beratung

Instahelp ist ein Zusatzangebot zur klassischen Beratung und Therapie in einer Praxis. Klinische und Gesundheitspsychologen bieten psychologische Online-Beratung an. Kunden können anonym und niederschwellig via Chat, Audio- oder Videotelefonie Rat suchen und bekommen von "Ersthelfern" innerhalb von Minuten eine Antwort. Innerhalb von 24 Stunden ist ein Psychologe verfügbar. Je nach Beratungsmodell meldet sich dieser dann ein bis sechs Mal pro Woche zwischen 20 und 60 Minunten im Life-Chat.

Eine Erstellung einer Diagnose mit darauffolgender Therapie wird aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen nich durchgeführt. Die Millionen-Finanzierung soll dazu beitragen, dass Instahelp die größte digitale Plattform für mentale Gesundheit in Europa wird. "Sich nicht nur physisch, sondern auch mental 'fit' zu halten wird in Zukunft noch viel stärker thematisiert werden!", sagt Instahelp-Geschäftsführerin Bernadette Frech: "Und genau an dieser Stelle setzen wir an."