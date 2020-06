Die "Oranjes" und ihre Chance auf Revanche

Wegen des Kreuzbandrisses des überragenden Kevin Strootman im defensiven Mittelfeld muss Van Gaal umstellen. Bereits beim Test am Samstag gegen Ekuador (1:1) opferte der Coach sein geliebtes 4-3-3 und bot eine 5-3-2-Formation auf, um die Defensive zu stabilisieren. So soll auch in Brasilien gespielt werden.

Das Prunkstück des Teams bleibt jedoch die Offensive. Arjen Robben, Robin van Persie ( Manchester United) oder Wesley Sneijder ( Galatasaray) sind keine Unbekannten. Genauso wenig, wie ihr größtes Problem: das eigene Ego. Nicht erst ein Mal sind die Niederlande am divenhaften Verhalten ihrer Stars gescheitert. Zu viel Ich, zu wenig Wir – das war auch das Problem bei der EURO 2012, als nach internen Querelen das Aus in der Gruppenphase folgte.

2010 in Südafrika waren die Niederländer auch durch übertriebene Härte aufgefallen. De Jongs Kung-Fu-Einlage gegen Xabi Alonso ist in bleibender Erinnerung. Genauso wie die traurigen Gesichter von Robben und Co. nach dem verlorenen Finale.

Aber das ist Geschichte.

"Wir fahren auf jeden Fall dorthin, um zu gewinnen. Nicht, um schon wieder Zweiter zu werden", sagt Rafael van der Vaart, der nicht mehr erste Wahl ist.

Der erste Schritt wäre eine Revanche gegen Spanien.