Der große Traum der Black Stars

2011 hatte er das Team zum Triumph beim Afrika-Cup geführt. Bei der WM 2010 in Südafrika war Appiah noch als Co-Trainer des Serben Milovan Rajevac im Einsatz und erlebte hautnah mit, wie die Black Stars im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen an Uruguay scheiterten und damit den größten Erfolg in der Geschichte des ghanaischen Teams feierten. Vier Jahre später – so beschreiben es die Ghanaer selbst – sei ihre Mannschaft noch deutlich besser geworden. "Die heutige Elf ist individuell noch stärker", sagt Hans Sarpei, der in Südafrika noch als Spieler mit dabei war. Vor allem die Mittelfeld-Zentrale mit den Champions-League-Siegern Sulley Muntari (Inter 2010) und Michael Essien (Chelsea 2012) sowie Regisseur Kevin-Prince Boateng ist das Prunkstück. "So eine Spieler-Generation gab es in Ghana noch nie", meint sogar Verbandspräsident Kwesi Nyantakyi. "Wir wollen es als erstes afrikanisches Team ins WM-Halbfinale schaffen."

Ein großes Vorhaben – schon alleine ein Überstehen der Gruppenphase wäre eine Riesensensation. Die USA, Deutschland und Portugal sind in dieser Reihenfolge die Gegner in Gruppe G.