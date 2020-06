Hadzic und der Traum des bosnischen Familienbetriebs

Mit im Kader ist nämlich auch Tino Sven Susic, der wie Hadzic im März gegen Ägypten debütiert hat. Der 22-jährige ist der Neffe des Teamchefs Safet Susic. Dessen Bruder Sead ließ sich nach seiner Karriere in Belgien nieder, wo Tino Sven aufgewachsen ist. Bei einem Gespräch von Bruder zu Bruder hat sich Safet bei Sead über Anel Hadzic erkundigt. Sead ist Spielerberater und hat in Metzingen, Deutschland, die Firma "Germania Sportagentur GmbH". Und die Agentur vertritt – Anel Hadzic.

Teamchef Safet Susic sammelte in seiner aktiven Zeit vor allem in Frankreich seine Meriten. Der Torjäger machte sich in den 1980er-Jahren einen Namen als "Prinz des Prinzenparks". In neun Jahren bei Paris St-Germain holte Susic Meisterschaft und Pokal in die Hauptstadt, erst 2012 wurde er vom Magazin France Football zum besten ausländischen Spieler in der Geschichte der französischen Liga gewählt.

Der seit 2009 als Teamchef amtierende Susic vertraut auf eine Legionärsauswahl: Bis auf Ersatztorhüter Asmir Avdukic sind alle Akteure im Ausland engagiert.