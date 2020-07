Wenn Michelangelo mit im Spiel ist

Der erste Durchgang in der Vorrunde erfreute mit Toren wie Kunstwerken und Technik für die Zukunft. Vor der WM lautete meine Antwort auf die meistgestellte Frage Spanien. Nach dem ersten Durchgang in der Vorrunde glaube ich nicht mehr, dass Spanien Weltmeister wird. Schade drum, es wäre ein historischer Triumph gewesen: 2008, 2010, 2012, 2014 – vier Titel bei vier Endrunden in Folge. Da wäre nur noch der Titel als bestes Team der Fußballhistorie geblieben.

Jetzt waren sie mit dem 1:5 gegen die Niederlande zumindest an einem Spiel für die Ewigkeit beteiligt. Der Schlüsselmoment war die vergebene Chance von Silva nach dem Zauber-Pass von Iniesta. Kurz darauf folgte mit dem 1:1 ein Kunstwerk von einem Tor. Wie Robin van Persie den Kopfball mit dieser Flugbahn über Casillas hinweg geschafft hat, ist unglaublich. Ich als Florenz-Fan möchte das mit der Linienführung von Michelangelo vergleichen. Van Persie litt in Manchester offensichtlich an der Moyes-Krankheit, van Gaal hat die Gegenmedizin gefunden.

Extrem beeindruckend war auch Arjen Robben, der es sich zutraut, WM-Tore zu schießen, die andere nur im Training versuchen würden.

Überhaupt fällt auf, dass fast alle Stars auch gleich ihren Torhunger unter Beweis stellen konnten. Thomas Müller hält nun schon bei den acht WM-Toren von Diego Maradona. Da erübrigt sich jede Diskussion, ob Müller auch ein „Star“ ist.