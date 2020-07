Magische Momente in Brasilien

Berühmt ist in Brasilien ein Fluch, den ein Spieler gegen den Verein Vasco da Gama ausgesprochen hat: Zur Bekräftigung der Verwünschung habe er einen Frosch im Vasco-Stadion vergraben. Das Tier gilt im südamerikanischen Volksglauben als Überbringer von Flüchen. Vascos Erfolgslauf riss jedenfalls, der Macumba-Priester ließ den Fußballplatz umgraben. Ein Frosch wurde nicht gefunden. Anders als Jahre später bei den Corinthians: In Zeiten des Misserfolgs wurde dort ebenfalls der Platz umgepflügt. Es wurde auch ein Frosch gefunden – zudem noch Zähne und ein Oberschenkelknochen menschlicher Natur.

Der englische Journalist Alex Bellos schreibt in seinem Buch "Futebol" eine Geschichte, die ihm Pai Edu erzählt hat: Edu habe Ronaldo von einem persönlichen Fluch befreien müssen. Dessen Sturmpartner Romario sei einst sexuell derart aktiv gewesen, dass er böse Geister angezogen hätte, die vor der WM 1998 auf den spirituell labileren Ronaldo übergegriffen hätten.