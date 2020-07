Keine Disziplin: Kamerun fährt nach Hause

Manaus. Mitten im Regenwald, tropisch-heißes Klima und eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent. Da heißt es kühlen Kopf bewahren.

Alex Song müsste das wissen. Weil er beim FC Barcelona sein Geld verdient, zuvor auch schon bei Arsenal in London gekickt hat und mit Sicherheit viele heiße Partien miterlebt hat im Laufe seiner Karriere. Gestern wusste er es dennoch nicht.

40 Minuten waren gespielt zwischen Kamerun und Kroatien, als der 26-Jährige seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies. Was war passiert? Mario Mandzukic kreuzte schlitzohrig den Weg des Kameruners. Statt noch schlitzohriger darauf zu reagieren und sich eventuell zu Boden fallen zu lassen, rammte Song dem Stürmer der Kroaten seinen angewinkelten Ellbogen in den Rücken und sah zurecht Rot.

Es war die entscheidende Szene in diesem vorzeitigen Endspiel zweier Teams, die ihre Auftaktpartien verloren hatten. Denn ab diesem Zeitpunkt mussten die Kameruner, bei denen Stürmerstar Eto’o verletzt fehlte, zu zehnt jenem Rückstand nachlaufen, in den sie bereits nach elf Minuten geraten waren.