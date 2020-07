Klose rettet Deutschland und zieht mit Ronaldo gleich

WM-Rekordmann. Deutschland ist reich an WM-Torjägern: Max Morlock, Helmut Haller, Lothar Matthäus, Rudi Völler, Thomas Müller, Uwe Seeler, Karl-Heinz Rummenigge, Helmut Rahn, Jürgen Klinsmann und Gerd Müller liegen unter den Top-50 der ewigen WM-Torschützenliste. Doch einer ist besser als seine Landsmänner: Miroslav Klose.

Bei seiner vierten WM erzielte der im polnischen Opole geborene Stürmer seinen insgesamt 15. Treffer. Damit hat er seinen Landsmann, Gerd Müller (Weltmeister von 1974), abgehängt und den WM-Torrekord des Brasilianers Ronaldo eingestellt.

Nachdem Klose gegen Portugal nicht eingesetzt worden war, saß der mittlerweile 36-Jährige auch gegen Ghana auf der Ersatzbank. Als die Not größer wurde, die Deutschen gegen die Westafrikaner mit 1:2 in Rückstand lagen, erinnerte sich Teamchef Joachim Löw an den erfolgreichsten Torjäger der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte.

In der 69. Minute kam Klose aufs Feld, gerade einmal zwei Minuten war er mittendrin statt nur dabei, dann stand der Lazio-Legionär dort, wo er in seiner langen Karriere schon so oft gestanden ist: frei vor dem Tor. Aus kurzer Distanz traf Klose nach einem Eckball ins Tor der Ghanaer – zum 2:2-Ausgleich.

Es war sein 70. Tor in seinem 133. Länderspiel. Damit hat er im Schnitt in knapp mehr als jedem zweiten Länderspiel ein Tor erzielt. Bei WM-Endrunden ist sein Torschnitt sogar noch besser: Es war – wie erwähnt – sein 15. Treffer in seinem 20. WM-Spiel. Das ergibt 0,75 Tore pro Spiel. Zum Vergleich: Ronaldo war noch eine Spur effizienter, benötigte nur 19 WM-Spiele, um 15 Treffer zu erzielen.

Klose traf nun bei jedem Turnier, bei dem er dabei war. 2002 wurde er in Südkorea und Japan mit fünf Treffern gemeinsam mit Rivaldo hinter Ronaldo (acht Treffer) Zweiter der Torschützenliste. 2006 wurde er in Deutschland mit fünf Treffern gar als erst zweiter deutscher Stürmer nach Gerd Müller 1970 WM-Torschützenkönig. 2010 erzielte er in Südafrika vier Tore. Und 2014 jetzt eines.

Trotz seiner Rekorde war Klose auch nach seinem Rekordtor, was er schon immer war: zurückhaltend. „20 Spiele, 15 Kisten! Das ist schon nicht schlecht. Aber wichtiger ist, dass wir am Donnerstag gegen den USA gut ausschauen“, meinte der Ex-Bayern-, Ex-Bremen- und Ex-Kaiserslautern-Stürmer.