Der Weltmeister spricht sich Mut zu

Xabi Alonso betonte, dass man "etwas mehr Risiko" nehmen müsse. "Wir müssen attackieren und Tore schießen", forderte auch Cesc Fàbregas. Der Chelsea-Neuzugang könnte in Rio anstelle von David Silva in die Startelf rücken, ein weiterer Kandidat ist Pedro. Laut einer Fan-Umfrage der Sporttageszeitung Marca sollen auch Javi Martinez für Gérard Piqué und Koke für Xavi von Beginn an Spielen.

Torhüter Iker Casillas bleibt hingegen trotz seiner Unsicherheiten gegen die Niederländer unumstritten. Teamchef Vicente del Bosque gilt ohnedies nicht als Mann radikaler Umbauten, bei personellen Umstellungen verfolgt der 63-Jährige eine konservative Politik. "Wir sind flexibel bei einigen Dingen, aber halten an anderen fest. Wir hatten viel Erfolg mit diesen Spielern", meinte Del Bosque.