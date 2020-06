Perspektive für die Quote

Einen Zusammenhang mit möglichen Unmutsäußerungen der Zuschauer im Stadion beim Anblick von Rousseff oder Blatter wie beim Confederations Cup 2013 werden als Begründung zurückgewiesen. Eine Kameraregie dieser Art gebe es nicht, beteuert Ericson. Zudem kann sich das TV-Bild auch von dem der Großbildleinwand in den Arenen unterscheiden.

Eine bei der EM 2012 viel kritisierte Strategie wird es aber bei der WM nicht geben. Nachträglich eingebaute Schnittbilder sind für HBS, TV-Partner der FIFA, tabu. "Wir spielen keine verzögerten Aufnahmen in die Live-Berichterstattung ein", versicherte Ericson.

Die Produktion der Bilder ist auf Rekordniveau. 34 Kameras – inklusive einer Perspektive aus luftiger Höhe – in allen zwölf Stadien erlauben neue Blickwinkel. Bei ausgewählten Spielen werden Kameras eingesetzt, die Bilder mit besonders hoher Auflösung produzieren.

Abnehmer sind 161 Lizenznehmer und 305 Sub-Lizenzinhaber weltweit. Die Kosten sind noch nicht genau zu beziffern. Bei der FIFA rechnet man mit einem Plus von 40 Prozent im Vergleich zu den 250 Millionen Dollar (184,72 Mio. Euro) 2010 in Südafrika.

Die ersten Einschaltquoten sind beachtlich. Um Mitternacht verfolgten in England 14,2 Millionen und Italien 12,8 Millionen Menschen die Partie der Ex-Weltmeister. In Österreich waren 549.000 live auf ORF und ARD dabei. "Kein anderes Event hat so viele Zuschauer um so eine Tageszeit", sagte Ericson. "Das Fernsehen macht die WM zu einem globalen Ereignis. Die Menschen haben das Gefühl live dabei zu sein. Die WM ist das größte TV-Ereignis der Welt."

Vorhersagen über die Gesamtzahl der TV-Zuschauer bis zum Finale will die FIFA nicht machen, zumal die Aufzeichnungen nicht in allen Ländern so exakt sind wie in Europa. Die Quote von 3,2 Milliarden von 2010 dürfte aber geknackt werden.