Aufgalopp mit einem Deutschen als Hürde

Das Trainingscamp in Südtirol ist Vergangenheit, heute (20.30 Uhr/live ARD) beginnt für das deutsche Team in Mönchengladbach die Zukunft. In der will man in Brasilien Weltmeister werden. Sparringpartner beim ersten Test für den Ernstfall ist Kamerun, das von einem Deutschen gecoacht wird: Volker Finke.

Nicht mit von der Partie sind Torhüter Manuel Neuer und Kapitän Philipp Lahm, beide den Bayern zugehörig. Sie machten auf dem Weg von Südtirol nach Gladbach einen Zwischenstopp in München, wo sie ihre Wehwehchen untersuchen lassen und in den nächsten Tagen individuell trainieren sollen.

Das 884. Länderspiel für den DFB ist gleichzeitig das 104. Match von Joachim Löw als Dirigent des Nationalorchesters. 71-mal gab Löw Neulingen eine Gelegenheit, sich im Team zu präsentieren, heute könnte mit dem Dortmunder Durm Nummer 72 hinzukommen.

Gegen Kamerun tritt Deutschland erst zum dritten Mal an, bei der WM 2002 gewann man 2:0, zwei Jahre später in Leipzig 3:0. Drei dieser fünf Treffer erzielte Miroslav Klose, mit 131 Länderspielen der erfahrenste Spieler des DFB-Kaders. Und mit 68 Volltreffern Rekordschütze neben Gerd Müller.

Kopfzerbrechen bereitet Löw mit Sicherheit der Tag nach dem Kamerun-Match, ergo der Montag. Denn da muss er drei Spieler aus dem aktuellen Kader streichen und sich für die endgültigen WM-Teilnehmer entscheiden. "Gegen Kamerun beginnt der Countdown richtig", erklärt Löw, der im Vergleich zur EURO 2012 schon jetzt einen Unterschied erkennt: "Jetzt wurden aus Vereinsinteressen nationale Interessen. Das hilft uns."