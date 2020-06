Neymar: "23 Krieger werden sich zerreißen"

Brasiliens

Nishimura

Auf jede Zurückhaltung pfeifend stürzten sichMedien auf das Thema. Journalisten strotzen in einer TV-Diskussion nur so vor Einigkeit: "DieFIFA hat so viele Schiedsrichter zur Verfügung. Und da entscheiden sie sich ausgerechnet für. Das zeugt von sehr wenig Fingerspitzengefühl."

Brasilien wird am Donnerstag still stehen. Aus Gründen der Verkehrsberuhigung, wie gehofft wird. Streiks hin oder her, in São Paulo herrscht kollektiver Urlaubstag, das dortige streitbare U-Bahn-Personal verspricht einen reibungslosen Dienst. In Rio dürfen sich Arbeitnehmer zumeist ab Mittag in die hauseigene WM-Vorbereitung stürzen.

Scolari selbst lässt keine Trauerstimmung aufkommen. Im Gegenteil: Seine Abschlussrede klingt angriffslustig und vor allem siegessicher. Er sei nun restlos überzeugt, dass seine Mannschaft den Titel holen werde. Die Begründung klingt relativ simpel: "Ich weiß, dass wir die anderen Teams respektieren müssen. Aber wir sind besser als sie."

Scolari untermauert seine These nicht nur mit überlegener offensiver Kreativität. Man könne durchaus annehmen, dass Brasiliens Team die mit Abstand beste Innenverteidigung in ihren Reihen hätte. Dem Duo David Luiz ( FC Chelsea) und Thiago Silva ( Paris St-Germain) sei’s gedankt.

Stürmerstar Neymar hält gar die eher martialische Wortwahl für angebracht: "Unter Felipe Scolari hat das Team eine Identität gewonnen. Unsere Fans können sicher sein: 23 Krieger werden sich für die Seleção zerreißen."

Der Glaube an den Gewinn der insgesamt sechsten Weltmeisterschaft steckt in vielen Köpfen, die Überzeugung, es werde in den kommenden vier Wochen ein ungetrübt freudiges Fußball-Fest stattfinden, weniger.