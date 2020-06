Mexiko verliert bei Testspiel Keeper Corona

Mexiko hat ein Testspiel zur Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft mit 3:0 gegen Israel gewonnen. Bei der Partie am Mittwoch (Ortszeit) in Mexiko-Stadt verletzte sich allerdings Stammtormann Jesus Corona von Cruz Azul. Nach einem Zusammenprall mit Teamkollegen Francisco Rodriguez musste Corona in der 72. Minute mit einer Kopfverletzung vom Platz und wurde durch Guillermo Ochoa ersetzt.

"Wir wissen noch nicht, was Jesus hat", sagte Trainer Miguel Herrera. Er schloss nicht aus, dass Corona bei den noch ausstehenden Testpartien am Samstag in Arlington (US-Bundesstaat Texas) gegen Ecuador, am Dienstag in Chicago gegen Bosnien-Herzegowina und am 6. Juni in Boston gegen Portugal fehlen könnte.

Die Tore zum Sieg der Mannschaft im Aztekenstadion erzielten Miguel Layun (43. Minute und 61.) und Marco Fabian (81.). Die Partie war gleichzeitig das Abschiedsspiel für den 41-jährigen Cuauhtemoc Blanco. Der Stürmer, der bei drei Weltmeisterschaften dabei war, lief zum 120. und letzten Mal für die Nationalmannschaft auf. Bei seiner Auswechslung in der 38. Minute wurde er mit Standing Ovations bedacht.

Bei der WM in Brasilien spielt Mexiko zum Auftakt am 13. Juni gegen Kamerun. Vier Tage später trifft " El Tri" auf Gastgeber Brasilien in Fortaleza. Zum Gruppenabschluss heißt der Gegner am 23. Juni in Recife Kroatien.