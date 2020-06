Public Viewing auf Kroatisch

Gut 70.000 Kroaten leben in Österreich. Gefühlt die Hälfte davon ist am Donnerstagabend auf der Ottakringer Straße in Wien unterwegs, etwa im (und vor allem vor dem) Café Aurora. Der einzige, der jetzt ein gelbes Leiberl hat und sich hierher verirrt, entpuppt sich als Zettelverteiler aus Bangladesch – der sein Outfit nur zufällig gewählt hat, aber für Brasilien die Daumen drückt.

"Es ist schön, dass wir beim Eröffnungsspiel dabei sind“, sagt Stanko. Allein darauf kann man ja schon mal ein Pivo trinken. Zivjeli! Prost! Dabei sein ist also schon alles? „Naja, ich glaube, dass es Unentschieden ausgeht. Das wär’ okay.“ An den Sieg mag vor dem Match keiner so recht glauben.

Klara und Klara – die eine in Österreich geboren, die andere 1990 mit ihren Eltern „5 vor 12“ vor dem Krieg geflüchtet – ist das auch nicht so wichtig, sie sind keine Hardcore-Fans. „Wenn wir verlieren, können wir wenigstens sagen, wir haben gegen Brasilien verloren.“ Ganz unvorbereitet sind die beiden aber nicht: „Ich hab heute gelesen: 1998 haben wir schon gegen Brasilien gewonnen.“ Von Beki kommt prompt ein Assist: „Das stimmt nicht. Aber heute gewinnen wir zwei zu eins!“ Ernsthaft? „Nein, das sagt nicht mein Kopf, das sagt mein Herz.“