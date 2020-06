Kamerun: Neue Nahrung für die Löwen

Der Weg dorthin könnte jedoch einfacher sein: In Gruppe A trifft Kamerun auf Gastgeber Brasilien, Olympiasieger Mexiko und Kroatien. "Gegen Brasilien zu bestehen, wird schwierig, wir müssen vorher alles klar machen", betont Coach Finke.

Vorbereitet wurde das WM-Projekt Kameruns in Österreich: Die Auswahl hat in den letzten zwei Wochen in der Tiroler Gemeinde Walchsee trainiert. "Es war einfach ideal dort", bestätigte Finke, der 16 Jahre lang den SC Freiburg betreut hat.

Den Zaungästen in Tirol offenbarte sich bei einem Trainingsbesuch so manch ungewohntes Ritual: Bei der Aufnahme eines neuen Spielers in den Kader wurde zwanzig Minuten lang gesungen und geklatscht. Nach jedem Training und vor jedem Essen wurde gemeinsam gebetet. "Das ist das Schöne an Kamerun. Alle verstehen sich, es gibt keine Konflikte", sagt Finke. Trotz zahlreicher Glaubensrichtungen. "Wir Europäer können viel von den Afrikanern lernen."