Van Gaal beantwortet die Systemfrage nicht

Porto Alegre ist nicht nur der südlichste aller WM-Spielorte, sondern auch einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte des Landes. Die 1,4-Millionen-Stadt gilt als "Capital dos Gaúchos" – die Hauptstadt der Gaúchos, wie Brasilianer aus dem Süden gerne genannt werden.

Im Bundesstaat Rio Grande do Sul, dessen Zentrum Porto Alegre ist, ist die Landwirtschaft, vor allem die Viehzucht, ein wichtiger Wirtschaftszweig. Berühmt sind die Churrascarias, die Grillrestaurants in der Stadt, die brasilianisches Rindfleisch am Spieß servieren.

Durch ihre Lage im äußersten Süden des Landes ist die Stadt weiter von den brasilianischen Großstädten wie Rio de Janeiro (Distanz 1558 km), São Paulo (1109 km) und der Hauptstadt Brasília (2027 km) entfernt als beispielsweise von Montevideo, der Hauptstadt Uruguays (890 km), oder Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens (1063 km).

Für die beiden Spitzenklubs der Stadt, Gremio und Internacianol, bringt die exponierte Lage weite Reisen zu den Spielen der brasilianischen Serie A mit sich.

Die heutige WM-Partie zwischen den Niederlanden und Australien ist nach Frankreich – Honduras die zweite in Porto Alegre. Die Temperaturen werden mit rund 14 Grad eher kühl sein.