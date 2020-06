Der tragische Held unter den alten Griechen

Auch in Brasilien wird sein Kämpferherz benötigt, dass die Griechen ausgerechnet dieses Mal unter Teamchef Fernando Santos in Brasilien ein Offensiv-Feuerwerk zünden werden, darf nicht erwartet werden. In der WM-Quali gewannen die Griechen fünf Mal 1:0, das Herz ist die Defensive. Und eben das defensive Mittelfeld, in dem mit dem fast 35-jährigen Kostas Katsouranis (auch der war Europameister und hat weit über 100 Länderspiele auf dem Buckel) ein weiterer Haudegen steht.

Und deshalb rechnet in Griechenland alles damit, dass das Team im Achtelfinale noch dabei ist. Die Gegner sind Kolumbien, Japan und die Elfenbeinküste. Mit drei 1:0-Siegen wäre man dabei.