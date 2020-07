Umzingelt vom Chaos

Sie sind hier, unüberhörbar, unübersehbar, unkontrollierbar. Sie haben es bloßgestellt das Chaos in der WM-Stadt Rio. Mehr als 100.000 sollen es am Tag des Spiels gegen Spanien gewesen sein. In einer TV-Nachrichtensendung war vom chilenischen Tsunami die Rede.

Völlig überfordert ist die für eine 10-Millionen-Metropole erbärmliche Kapazität der anscheinend taktlos verkehrenden Metro. U-Bahn-Netz? Eine schlichte Übertreibung. Es gibt zwei, viele Stationen parallel laufende Linien. Eine grüne, eine rote.

Hat man den brasilianischen Tempel des Fußballs vor Augen, ist noch längst kein Land in Sicht.