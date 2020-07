Niederlande erstmals seit 1996 ohne einen "van"

Letzter Spieltag. Eine fußballerische Sensation steht bevor: Nachdem Kapitän Robin Van Persie im heutigen Spiel letzten Gruppenspiel gegen Chile (18 Uhr, live ORFeins, ARD, SRF2) wegen einer Sperre fehlt, ist es amtlich. Erstmals seit 18 Jahren werden die Niederlande ein Spiel ohne einen Akteur bestreiten, dessen Nachname mit "Van" beginnt. Und das in einem Team, das Van Bastens, Van Bronckhorsts, Van der Sars, Van Bommels, Van der Vaarts, Van Nistelrooys oder Van de Kerkhofs rausbrachte.

Zuletzt war dies 1996 im Freundschaftsspiel gegen China der Fall, seither sind 221 Partien vergangen. Das wäre ja, als würde Südkorea ohne Kim spielen. Zumindest an der Seitenlinie wird mit Trainer Louis van Gaal ein Vertreter mit typisch niederländischem Namen zu finden sein. Also kein "Van"-Sport?

Auf das wird es gegen Chile nicht ankommen. Für die Niederlande und Chile geht es in São Paulo im direkten Duell um den Sieg in Gruppe B – und vor allem darum, ein mögliches Achtelfinale gegen Brasilien zu vermeiden. Der Gastgeber gilt als klarer Favorit auf Platz eins in Gruppe A und wäre in diesem Fall der Gegner des Gruppe-B-Zweiten in der Runde der letzten 16.