Müller-Festspiele am Feiertag

Der Offensiv-Allrounder aus dem Fundus des FC Bayern schloss nahtlos an seine herausragenden Leistungen bei der WM 2010 an, als er sich als Jungspund die Torjägerkrone gesichert hatte. Müllers beeindruckende Ausbeute nach den ersten 90 Minuten: ein souveränes Elfmetertor zur 1:0-Führung (12.), ein Treffer zum 3:0 in bester Strafraumstürmer-Manier (45.), dazu ein Abstaubertor nach der Pause (78.), und dann hatte Thomas Müller auch noch den portugiesischen Kampfhahn Pepe auf seiner Abschussliste – der impulsive Abwehrchef der Portugiesen, der immer für einen Aussetzer gut ist, flog früh vom Feld, nachdem er dem Deutschen einen Kopfstoß verpasst hatte (37.).

Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Nationalmannschaft schon längst auf die Siegerstraße eingebogen, und der Frust der portugiesischen Spieler war an ihrem Mienenspiel und an ihren Aktionen deutlich erkennbar. Verteidiger Hummels, der später mit einer Verletzung vom Feld musste, hatte nach einem Corner per Kopf das 2:0 erzielt (32.) und draußen in der deutschen Coaching Zone für baffes Erstaunen gesorgt. Standardsituationen gehörten in der Ära von Bundestrainer Joachim Löw bislang nicht zu den Vorzügen dieser deutschen Nationalmannschaft.