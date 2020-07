Hummels wird wohl nicht fit

Zwei Tage vor dem WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland ist Routinier Michael Essien ins Training der ghanaischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Der defensive Mittelfeldprofi vom AC Milan, der noch am Vortag wegen einer Zehenverletzung hatte pausieren müssen, stand am Donnerstag wie alle übrigen Spieler aus dem Kader von Trainer Kwesi Appiah in Maceio auf dem Platz.

"Der Schmerz in der Zehe von Essien ist weg", berichtete ein Verbandssprecher. Der vierfache Afrikachampion darf sich nach dem 1:2 zum Auftakt gegen die USA am Samstag gegen das deutsche Team in Fortaleza keine weitere Niederlage leisten, um seine Achtelfinal-Chancen zu wahren.