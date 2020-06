Die Verlierer von London wollen Revanche

Es ist das Duell der Sieger am Dienstag (21 Uhr MESZ) in Fortaleza. Brasilien gewann zum Auftakt ebenso wie Mexiko. Wer zum zweiten Mal gewinnt, steht so gut wie fix schon im Achtelfinale. Brasilien schlüpft zwar logischerweise wieder in die Favoritenrolle, ist aber gewarnt.

Die Seleção gewann zwar gegen die Mittelamerikaner bei den WM-Endrunden 1950, 1954 und 1962 in allen drei Spielen, ohne auch nur ein Gegentor erhalten zu haben. Die jüngste Bilanz ist jedoch kein Ruhmesblatt für den Rekordweltmeister. Seit 1999 haben die zwei Teams 15-mal gegeneinander gespielt: Mexiko gewann acht Partien, Brasilien nur vier, dazu gab es drei Unentschieden.

Besonders weh tat den Brasilianern die Pleite im Finale der Olympischen Spiele 2012 in London. 1:2 verloren Brasilien mit Kapitän Thiago Silva, Marcelo, Neymar, Hulk und Oscar, die heute vermutlich ebenfalls in der Startformation stehen und auf Revanche aus sind. "Wir wollten diese Goldmedaille und am Ende sind wir gescheitert", erinnerte sich der beim Auftaktmatch gegen Kroatien (3:1) starke Oscar und versprach: "Ich werde alles tun, um die Mexikaner zu schlagen."