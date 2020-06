Ein Hoch der Alltagsflucht

Warum haben Sie diese Tracks nicht alle selbst remixt?

Dafür hatte ich nicht die Zeit. Und dann hätte auch alles gleich geklungen. Eine andere Idee war, dass ich sechs Monate in Brasilien unterwegs bin und mit örtlichen Musiker neue Sachen aufnehme – wie damals Paul Simon für "Graceland". Aber darin bin ich nicht wirklich gut. Weil ich aber sowohl Brasilien als auch die DJ-Szene gut kenne, war ich prädestiniert dafür, beide Welten zusammenzubringen.

Angefangen haben Sie als Bassist der Band Housemartins, die 1986 mit "Cravan Of Love" einen Riesen-Hit hatte. Musikalisch ist das das Gegenteil von dem, was Sie heute machen. Wieso haben sich Ihre Vorlieben so stark geändert?

Ich habe als Teenager Funk geliebt, den man damals "Black Music" genannt hat. Aber ich dachte, ein Weißer in einer Funkband wird nie jemanden überzeugen. Als Weißer aus einem Londoner Vorort musst du Indie-Pop spielen. Das war aber nie wirklich die Musik, die ich geliebt habe. Erst als sie dann Drum-Machines und Sampler erfunden haben, konnten auch wir "Black Music" machen, ohne vorgeben zu müssen, ein Schwarzer zu sein. Dann hieß es auch nicht mehr "Black Music" sondern "Dance Music".

Wie ist das mit den gegensätzliche Inhalten? Die Housemartins hatten sozialkritische Texte, während für Sie jetzt der Spaß im Vordergrund steht.

Als 20-Jähriger denkt man noch, man kann die Welt verändern. Da habe ich meine Erwartungen gesenkt. Jetzt reicht es mir, die Leute zum Lächeln und zum Tanzen zu bringen. Außerdem hatten wir in Paul Heaton einen Sänger, der unsere sozialistischen Ideen sehr pointiert in Songs verpacken konnte. Ohne ihn fiel es mir wesentlich leichter, Musik zu machen, die nur auf Spaß und Alltagsflucht abzielt.

Zu wem werden Sie halten, wenn im Finale der WM Brasilien gegen England spielt?

Keine Sorge, dazu wird es nicht kommen. Derzeit ist das englische Team nicht so gut. Ich denke, das Finale wird zwischen Argentinien und Brasilien ausgetragen.