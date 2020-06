Ein kleiner Engel mit großen Träumen

Shinji Okazaki hat allen Grund zur Fröhlichkeit. Auch ein Luftsprung – zuletzt gesehen beim 3:2-Sieg von Mainz in der letzten Runde gegen den HSV – scheint durchaus angebracht. Denn der 28-jährige Japaner hat eine erfreuliche Saison hinter sich. Zum einen schraubte er mit dem 15. Tor seinen Rekord als treffsicherster Japaner in Deutschland noch einmal in die Höhe, trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Mainzer für die Europa-League qualifizierten. Zum anderen fand er in Mainz endlich seinen Stammplatz – ganz vorne im Sturm. Und dann wäre da natürlich die WM in Brasilien, zu der Okazaki als einer der Hoffnungsträger anreisen wird. Als einer von sieben Japanern, die in Deutschland unter Vertrag stehen.

Insgesamt zwölf Legionäre berief Alberto Zaccheroni, 61, der ehemalige Meister-Coach des AC Milan, in sein 23-Mann-Aufgebot ein. Darunter natürlich Shinji Kagawa von Manchester United. Jenen 25-jährigen Mittelfeldspieler, der in seinen zwei Saisonen für Dortmund dafür sorgte, dass sich der Ruf der japanischen Kicker veränderte. Denn als Fußball-Mekka galt das Land des fünffachen Asienmeisters lange Zeit nicht. Im Gegenteil, eher belächelt wurden die Spieler aus Fernost. Doch das war bevor Kagawa zu einem Fixpunkt im Dortmunder Angriff wurde; bevor Nuri Sahin über den Kollegen sagte: "Dieser Junge spielt wie ein Engel." Und bevor der 1,72 Meter kleine Mann nach Manchester übersiedelte.