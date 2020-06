Die USA besiegen Ghana glücklich

An Hakan Sükür kommt auch Clint Dempsey nicht heran: Der Türke hatte 2002 gegen Südkorea das schnellste Tor der WM-Geschichte geschossen – nach gerade einmal elf Sekunden. Doch seit gestern scheint der Name Clint Dempsey auf Rang fünf der Liste der schnellsten WM-Torschützen auf. Beim ersten Angriff seiner Mannschaft spazierte der 31-Jährige am zögerlich attackierenden John Boye vorbei und traf ins lange Eck. Nach exakt 30 Sekunden führten die USA gegen Ghana mit 1:0.

32 Minuten später standen wieder beide Akteure im Mittelpunkt. Bei einem Kopfballduell traf Boye den US-Angreifer in etwa zwei Metern Höhe (!) mit dem Schienbein (!!) im Gesicht. Dempseys Nase sah danach nicht mehr so aus, wie Nasen aussehen sollten, er konnte jedoch weiterspielen. Schiedsrichter Jonas Eriksson hatte kein Foulvergehen gesehen. Der 40-jährige Referee aus Schweden ist nach dem Verkauf einer Sportrechte-Agentur übrigens ebenso Millionär wie es die Spieler sind, die gestern nach seiner Pfeife tanzten.

Die USA präsentierten sich als kompakte Mannschaft im Estadio das Dunas in Natal, der 820.000-Einwohner-Stadt am Äquator. Das 2:0 hatte Jozy Altidore auf dem Fuß, doch der Schuss des 24-jährigen aus kurzer Distanz wurde abgeblockt (19.). Es war die vorletzte Aktion des Sunderland-Stürmers. Die letzte war ein langer Schritt, ein Schrei, ein Griff an den Oberschenkel. Altidore wurde vom Platz getragen, die WM ist für ihn nach nur 23 Spielminuten vermutlich vorbei.

Die technisch überlegenen Ghanaer brauchten lange, um sich vom frühen Gegentreffer zu erholen. Die knapp 40.000 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie, allerdings nicht auf höchstem Niveau. Erst nach etwa 30 Minuten hatte Ghana mehr Ballbesitz, mehr Ideen, mehr Chancen. Innerhalb von drei Minuten schoss Muntari aus gut 30 Metern knapp daneben und scheitertezwei Mal per Kopf. Ghana riskierte, brachte mitSchalke) undAC Milan) seine leicht angeschlagenen Top-Stars. Der Druck wurde größer, das Risiko belohnt:legte per Ferse auf,traf zum 1:1 (82.). Doch die Amerikaner schlugen zurück, Brooks traf nach einem Eckball per Kopf (86.) Noch immer sind Ghana undin Gruppe G mitundAußenseiter. Mit dem 2:1- Sieg lebt für dieund Co-Traineraber die Chance auf das Achtelfinale. Für Ghana wird’s jetzt ganz schwer.