Berliner Frauentag-Initiatorin: "Es ist und bleibt ein Kampftag"

Jene Frau, die den Feiertag initiiert hat, ist seit Tagen unterwegs: Diskussionsrunden, Veranstaltungen, Interviews sowie Treffen mit der internationalen Presse standen auf der Liste von Iris Spranger, SPD-Politikerin und Vizechefin von Bürgermeister Michael Müller. Keine Sekunde musste sie überlegen, als es um die Frage ging, welcher Tag in Berlin künftig arbeitsfrei sein könnte, erzählte sie. Selbst 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts gibt es in Deutschland keine Gleichberechtigung, so Spranger - also beschloss sie, für den Frauentag als Feiertag zu werben und startete eine Online-Petition. Mehr als 28.000 Menschen haben sie unterzeichnet. Im Jänner stimmte das Berliner Abgeordnetenhaus schließlich für den entsprechenden Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Landesregierung.

Den Feiertag solle jeder so genießen wie er will, sagt die 57-Jährige. Sie will es sich jedenfalls nicht nehmen lassen, Rosen zu verteilen. Das ist für sie kein Widerspruch, sondern „eine Anerkennung für die Leistungen der Frauen, die sie täglich vollbringen". Und überhaupt findet sie: "Das ist und bleibt ein Kampftag."

So sehen es auch die vielen tausend Menschen, die sich mittlerweile am Alexanderplatz zusammengefunden haben - obwohl der Wind kräftig durchzieht und kurze heftige Regenschauer niederprasseln. Schnell rückt eine Gruppe unter der Weltuhr eng zusammen – „es geht ja auch um Nächstenliebe“, ruft eine junge Frau.

Und nicht nur darum, wie auf den zig Transparenten sichtbar wird: Von Nein zu sexueller Gewalt, der Forderung nach gleichen und fairen Löhnen bis hin zu Selbstbestimmung des Körpers. „Nehmt euer Kreuz aus unserem Uterus“, hat eine Frau auf ihr Plakat geschrieben: Sie bezeichnet sich als Hexe Lila und will sich gegen christliche Fundamentalisten wehren. Der Kompromiss um das Werbeverbot für Abtreibungen (Ärzte dürfen in Deutschland weiterhin nicht darüber informieren, auf ihrer Webseite nur auf eine "neutrale" Stelle verlinken, Anm.) zeige, dass Frauen nach wie vor keine richtig freie Entscheidung über ihren Körper haben, sagt sie.