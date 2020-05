Vier CO-Unfälle wegen Hitzewelle

Es sollte nicht der einzige CO-Einsatz an diesem Samstagnachmittag sein: In der Liechtensteinstraße in Wien-Alsergrund brach ebenfalls am frühen Abend eine 27-Jährige in der Dusche zusammen. Ebenso erging es einer 14-Jährigen in der Thaliastraße in Ottakring. Beide mussten mit CO-Vergiftungen ins Spital gebracht werden.



Mit einer leichten CO-Vergiftung kam ein Paar in der Postgasse im 1. Bezirk davon. Die 38-Jährige hatte am Samstagnachmittag Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Sie und ihr Mann kamen ins Donauspital.



Die Häufung der CO-Unfälle wird von der Polizei mit dem schwülen Wetter und der dadurch verminderten Abzugsleistung in Verbindung gebracht.