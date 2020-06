Die Kräfte bündeln und helfen

Die Aufgaben des Roten Kreuzes in den Krisenregionen sind vielfältig: In der ersten Phase der Katastrophe mussten Häuser evakuiert und Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Verteilung von Hilfsgütern und die Versorgung von Notunterkünften zählen ebenfalls zu den Rotkreuz-Aufgaben. Das ÖRK unterstützt die Schwesterngesellschaften in Südosteuropa bei der Anschaffung von Hilfsgütern vor Ort und stellt dafür finanzielle Mittel zur Verfügung.