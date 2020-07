Stein für Stein zum Wiederaufbau

Der KURIER unterstützt im Rahmen der Hilfsaktion KURIER AID AUSTRIA die Flut-Opfer in Bosnien, Serbien und Kroatien. Gemeinsam mit seinen Partnern Rotes Kreuz, Caritas und Raiffeisen, mit Hilfe von Großspendern – und natürlich mit Hilfe der KURIER-Leser. Die Spendenbereitschaft war in den ersten Wochen der Hilfsaktion bereits enorm: Insgesamt wurden bis heute gut 300.000 Euro gespendet, 137.000 Euro davon sind dank der vielen Einzelspender zusammengekommen. Das sind 27 komplette Aufbausteine, jeder im Wert von 5000 Euro (siehe unten). 27 Leser-Aufbausteine, die nun die dringende Reparatur von Häusern ermöglichen, für den Wiederaufbau der Landwirtschaft oder für soziale Projekte verwendet werden können. Da der Gesamtschaden aber in die Milliarden geht, werden noch viele weitere Steine benötigt, um den Wiederaufbau auf dem Balkan meistern zu können. Bitte helfen Sie weiter so tatkräftig mit.