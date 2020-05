Wartezeiten

Spitzenleistungen

ÜberfüllteAmbulanzen, überlastete Ärzte und ewige: TrotzistÖsterreichsGesundheitssystem dringend reformbedürftig. In einer einwöchigen Serie zeigt der KURIER auf, wo die medizinische Versorgung am meisten krankt und was die Politik dagegen unternehmen muss.